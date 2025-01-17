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G7 звинуватила москву в дезінформації і впливі через пропаганду RT

17 січня 2025, 21:17
G7 звинуватила москву в дезінформації і впливі через пропаганду RT
росіяни відволікають увагу від воєнних злочинів в Україні.

Країни G7 звинуватили кремль в зусиллях із підриву обраних урядів по всьому світу за допомогою кампаній із дезінформації, зокрема і через пропаганду телеканалу russia today.

Про це йдеться в заяві G7.

В заяві йдеться про таємну діяльність російського державного каналу RT та Агентства соціального проєктування, а також про те, що кремль фінансує їх для кампаній із дезінформації та впливу.

"RT і SDA застосовують тактику обману, спрямовану на використання соціальних і політичних проблем для поляризації та ослаблення суспільств, підриву та делегітимації обраних урядів, а також для просування шкідливих інтересів кремля", - заявили країни G7.

Дії російських структур включають відволікання уваги від воєнних злочинів в Україні і гуманітарних криз, спричинених агресивною війною.

"Члени G7 RRM продовжуватимуть проливати світло на цю шкідливу діяльність, яка може включати, але не обмежуватися, ворожими кібердіями, психологічними та інформаційними операціями, а також таємним впливом", - додали там. 

 
РосіядезінформаціяG7

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