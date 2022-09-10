БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИФінська криптовалютна біржа LocalBitcoins сповістила громадян країни-окупанта про припинення обслуговування через загальноєвропейські санкції проти РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гаманці росіян більше не обслуговує криптобіржа LocalBitcoins
Фото: UNSPLASH
Про це повідомляє DeCenter.
У повідомленні від LocalBitcoins сказано, що громадяни РФ більше не зможуть користуватися сервісом. Виняток зроблено тільки для осіб з подвійним громадянством Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії.
Російські клієнти матимуть змогу вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закрито.
LocalBitcoins – це криптовалютна однорангова (P2P) біржа, що надає своїм користувачам можливість купувати і продавати Bitcoin.
Рішення про блокування гаманців росіян було спричинене введенням восьмого пакета санкцій ЄС, за яким передбачається посилення обмежень на використання цифрових активів громадянами РФ. Відповідно криптокомпаніям повністю заборонили обслуговувати російських користувачів, незалежно від суми активів на їхніх рахунках.
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09 10 2022 20:36 МЕДІА
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