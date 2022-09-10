Гаманці росіян більше не обслуговує криптобіржа LocalBitcoins

Фінська криптовалютна біржа LocalBitcoins сповістила громадян країни-окупанта про припинення обслуговування через загальноєвропейські санкції проти РФ.

У повідомленні від LocalBitcoins сказано, що громадяни РФ більше не зможуть користуватися сервісом. Виняток зроблено тільки для осіб з подвійним громадянством Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії.

Російські клієнти матимуть змогу вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закрито.

LocalBitcoins – це криптовалютна однорангова (P2P) біржа, що надає своїм користувачам можливість купувати і продавати Bitcoin.

Рішення про блокування гаманців росіян було спричинене введенням восьмого пакета санкцій ЄС, за яким передбачається посилення обмежень на використання цифрових активів громадянами РФ. Відповідно криптокомпаніям повністю заборонили обслуговувати російських користувачів, незалежно від суми активів на їхніх рахунках.