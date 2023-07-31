Гарантії безпеки від США: перемовини почнуться цього тижня

Вже цього тижня Україна почне переговори зі США про двосторонню угоди щодо надання безпекових гарантій в межах Спільної декларації про підтримку нашої держави.

Гарантії можуть діяти до набуття Україною членства в НАТО.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав в Telegram-каналі.

Єрмак сказав, що Україна вже працює над двосторонніми угодами з партнерами.

"І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня.

Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки", - йдеться в дописі.