Гарні новини з Херсонщини: ЗСУ прорвали першу лінію оборони

Українські військовослужбовці прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області. Один із полків відійшов від своїх позицій.

Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка". Це підтверджують три наші джерела в ЗСУ на півдні.

Там вказують, що 109 стрілковий полк "ДНР" відійшов від зайнятих позицій. Окупанти стріляють із танків, авіації та артилерії.

Наразі в Херсоні та області відсутнє електропостачання, повідомляє "Суспільне". Відтак інформація про це з'явилась і в російських ЗМІ. Там причиною назвали "аварію на підстанції".

ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, сказала нам у коментарі керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

На відео присутня ненормативна лексика!

Гуменюк в етері телемарафону зранку 29 серпня зазначала, що ситуація на південному напрямку залишається досить напруженою, але контролюється українськими силами.

За її словами, у Херсонській області після точних ударів ЗСУ окупанти не хочуть іти в атаку та розміщуються на своїх укріплених рубежах.