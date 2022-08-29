CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські військовослужбовці прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області. Один із полків відійшов від своїх позицій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гарні новини з Херсонщини: ЗСУ прорвали першу лінію оборони
John Moore, BBC
Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка". Це підтверджують три наші джерела в ЗСУ на півдні.
Там вказують, що 109 стрілковий полк "ДНР" відійшов від зайнятих позицій. Окупанти стріляють із танків, авіації та артилерії.
Наразі в Херсоні та області відсутнє електропостачання, повідомляє "Суспільне". Відтак інформація про це з'явилась і в російських ЗМІ. Там причиною назвали "аварію на підстанції".
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, сказала нам у коментарі керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.
На відео присутня ненормативна лексика!
Гуменюк в етері телемарафону зранку 29 серпня зазначала, що ситуація на південному напрямку залишається досить напруженою, але контролюється українськими силами.
За її словами, у Херсонській області після точних ударів ЗСУ окупанти не хочуть іти в атаку та розміщуються на своїх укріплених рубежах.
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29 08 2022 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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