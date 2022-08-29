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Гарні новини з Херсонщини: ЗСУ прорвали першу лінію оборони

Українські військовослужбовці прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області. Один із полків відійшов від своїх позицій.
Гарні новини з Херсонщини: ЗСУ прорвали першу лінію оборони John Moore, BBC
Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка". Це підтверджують три наші джерела в ЗСУ на півдні.
 
Там вказують, що 109 стрілковий полк "ДНР" відійшов від зайнятих позицій. Окупанти стріляють із танків, авіації та артилерії.
 
Наразі в Херсоні та області відсутнє електропостачання, повідомляє "Суспільне". Відтак інформація про це з'явилась і в російських ЗМІ. Там причиною назвали "аварію на підстанції".
 
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, сказала нам у коментарі керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.
 
На відео присутня ненормативна лексика!
 
 
Гуменюк в етері телемарафону зранку 29 серпня зазначала, що ситуація на південному напрямку залишається досить напруженою, але контролюється українськими силами.
 
За її словами, у Херсонській області після точних ударів ЗСУ окупанти не хочуть іти в атаку та розміщуються на своїх укріплених рубежах.
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29 08 2022 13:41
ТЕГИ: Херсон, ЗСУ
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