Гарріс анонсує масштабні економічні реформи та критикує Трампа за податкову політику

Кандидат від Демократичної партії протиставила свою програму планам республіканського суперника.

Віцепрезидентка США та кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс пообіцяла побудувати "економіку можливостей", оприлюднивши свою економічну програму, спрямовану на подолання тягаря інфляції за допомогою масштабних нових субсидій і податкових пільг.

Про це повідомляє The Guardian.

"Вашої зарплати має бути достатньо, щоб забезпечити вам і вашій родині хорошу якість життя ... Наприклад, жодна дитина не повинна рости в бідності. Наприклад, після років важкої праці ви повинні мати можливість гідно вийти на пенсію, і мати можливість вступити до профспілки, якщо захочете", - сказала вона під час виступу в Північній Кароліні.

Щоб знизити вартість життя, Гарріс заявила про намір скоротити непотрібну бюрократичну тяганину, продовжити розслідування щодо антиконкурентної поведінки у сфері постачання продуктів харчування, а також запропонувати федеральну заборону на завищення цін на продукти харчування.

"Наші ланцюги поставок покращилися, але ціни все ще залишаються занадто високими", - зазначила Гарріс.

"Послухайте, я знаю, що більшість підприємств створюють робочі місця, роблять внесок у нашу економіку та грають за правилами. Але деякі - ні, і це просто неправильно. Ми повинні вжити заходів, коли це відбувається", - додала вона.

Коментарі Гарріс з'явилися напередодні національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго наступного тижня, де очікується більше деталей про її економічний порядок денний.

Північна Кароліна також є особливим центром уваги для виборчої кампанії Гарріс. Колишній президент США Барак Обама був останнім кандидатом від Демократичної партії, який переміг у цьому штаті: він здобув перемогу з відривом у 0,32 відсоткових пункти в 2008 році. Гарріс сказала, що на посаді віцепрезидента вона відвідала штат 16 разів.

У своїй промові вона заявила, що в молодості працювала в McDonald's і розуміє, що таке низькооплачувана праця. Також Гарріс нагадала, що працювала генеральним прокурором Каліфорнії, щоб знизити ціни на ліки й боротися з грабіжницьким кредитуванням на ринку житла.

"До кінця мого першого терміну ми покінчимо з дефіцитом житла в Америці, побудувавши три мільйони нових будинків, які будуть доступними для середнього класу. І ми подбаємо про те, щоб ці будинки дійсно дісталися американцям, які працюють і належать до середнього класу, а не лише інвесторам", - пообіцяла Гарріс.

Купівля односімейного житла корпоративними орендодавцями у фінансовому секторі інвестиційних фондів нерухомості стала важливою політичною проблемою в США.

"Це може унеможливити купівлю або навіть оренду житла для звичайних людей", - сказала Гарріс.

"Це антиконкурентно й призводить до зростання витрат. Я буду боротися за закон, який забороняє такі практики", - додала вона.

Гарріс також запропонувала грант у $25,000 для тих, хто вперше купує житло, щоб допомогти з первинним внеском.

"Згідно з моїм планом, понад сто мільйонів американців отримають зниження податків", - заявила Гарріс, запропонувавши повернути податкові пільги на зароблений дохід і податкові пільги на дітей, а також податковий кредит у розмірі $6 000 для молодих батьків.

Вона протиставила свої пропозиції програмі республіканського конкурента Дональда Трампа.

"Він [Трамп] планує рік за роком надавати мільярдерам значні податкові пільги. І він планує скоротити корпоративні податки більш ніж на $1 трлн, навіть попри те, що вони отримують рекордні прибутки. І це на додачу до скорочення податків на $2 трлн, яке він вже підписав як президент, і яке, до речі, в переважній більшості дісталося найбагатшим американцям і корпораціям. Я думаю, якщо ви хочете знати, хто про кого піклується, подивіться, за кого він бореться", - сказала Гарріс.