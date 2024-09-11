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ПОЛІТИКА

Гарріс хоче повторних дебатів з Трампом – WP

11 вересня 2024, 09:11
Гарріс хоче повторних дебатів з Трампом – WP
джерело x.com/KamalaHarris
Очікується, що другі дебати відбудуться у жовтні.

Кандидат у президенти США Камала Гарріс після перемоги на дебатах з Дональдом Трампом хоче провести другий раунд. 

Про це повідомляє The Washington Post.

Після дебатів команда демократки оголосила про бажання провести другий ранд дебатів з республіканцем до виборів у листопаді. За словами поінформованих осіб, рішення про запит на повторні дебати було прийнято до того, як обидва кандидати зустрілися у вівторок.

"Це те, що вони (громадяни США, - ред.) побачили сьогодні ввечері, і те, що вони повинні побачити на других дебатах у жовтні. Віце-президентка Гарріс готова до повторних дебатів. Дональд Трамп" - сказала голова кампанії демократки Джен О'Меллі Діллон.

Варто додати, що раніше кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп закликав провести три раунди дебатів. Перші відбулися наприкінці червня (тоді демократів представляв чинний президент США Джо Байден), а другий раунд відбувся у вівторок, 10 вересня. 

Як зазначає The Washington Post, поки неясно чи погодиться Трамп на другий раунд з Гарріс.

"Ми подивимося на це, але вони хочуть повторних дебатів, тому що вони програли", - сказав він журналістам після дебатів.

За результатами опитування телерадіокомпанії CNN у США, на дебатах між кандидатами в президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс перемога дісталася представниці Демократичної партії. Так вважають 63% респондентів.

Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув опонент Гарріс Дональд Трамп. 

Відповідні результати опитування були оголошені у прямому ефірі каналу.

Зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами між Гарріс і Трампом 10 вересня (вночі 11-го за Києвом), стверджують, що віце-президентка показала кращий результат, згідно з опитуванням CNN серед спостерігачів за дебатами, проведеним SSRS.

Між тим перед дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат виглядатиме краще: 50% на користь Гарріс, а 50% - на користь Трампа.

Спостерігачі за дебатами в опитуванні показали на 6 пунктів більше вірогідності прихильників "республіканців", ніж прихильників "демократів", тобто аудиторія приблизно на 4 відсоткові пункти більше прихильна до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні.

Опитування CNN було проведено за допомогою текстових повідомлень із 605 зареєстрованими виборцями в США, які сказали, що вони спостерігали за дебатами, і результати опитування відображають лише погляди спостерігачів за дебатами.

Респонденти були набрані для участі перед дебатами та були відібрані шляхом опитування членів SSRS Opinion Panel, національної репрезентативної групи, набраної за допомогою методів вибірки на основі ймовірностей.

Результати для повної вибірки спостерігачів за дебатами мають похибку вибірки +/- 5,3 відсоткових пункти.

В публікації CNN зазначається, що результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які долучилися до нього, і не відображають погляди всієї громадськості.

Дональд ТрампдебатиКамала Гарріс

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