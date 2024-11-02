Гарріс має невелику перевагу над Трампом напередодні дня виборів

Гарріс потенційно може здобути 240 голосів виборників, а Трамп – 218.

Кандидатка від Демократичної партії у президенти США, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс з незначним відривом випереджає республіканського кандидата Дональда Трампа.

Як повідомляє The Hill такий прогноз опублікувала компанія YouGov.

За цим моделюванням, Гарріс на загальнонаціональному рівні випереджає Трампа на три процентних пункти і може отримати 50% голосів, тоді як він – 47%.

Гарріс потенційно може здобути 240 голосів виборників, а Трамп – 218. Щодо ще 80 ситуація невизначена.

Попередня модель YouGov від 16 жовтня прогнозувала Гарріс 250 голосів виборників, Трампу – 219, і ще 69 були під питанням.

За прогнозом YouGov, результат виборів буде залежати від того, як у підсумку проголосують Невада, Аризона, Вісконсин, Пенсильванія, Північна Кароліна та Джорджія.

У Неваді Гарріс випереджає Трампа з 50% проти 48%; в Аризоні, навпаки, лідирує Трамп з перевагою у три процентних пункти.

У Північній Кароліні і Пенсильванії відрив між кандидатами мінімальний – 49% у Гарріс проти 48% у Трампа, як і в Джорджії – але там попереду Трамп. Віцепрезиденка випереджає Трампа у Вісконсині з 49% проти 47%.

Модель грунтується на опитуванні 57 784 зареєстрованих виборців у період з 25 по 31 жовтня, можлива похибка складає 4,2 процентних пункти.