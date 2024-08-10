Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Гарріс нарощує перевагу над Трампом – The Guardian

10 серпня 2024, 12:32
Гарріс нарощує перевагу над Трампом – The Guardian
Також серед американських виборців зростає ентузіазм щодо голосування.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс продовжує набирати силу на президентських виборах: опитування на національному рівні та в ключових "хитких" штатах показують, що вона випереджає або наздоганяє свого республіканського суперника Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian.

У п'ятницю, 9 серпня, провідний сайт з аналізу соціологічних опитувань FiveThirtyEight показав, що Гарріс випереджає Трампа в середньому по країні на 2,1%.

У середніх показниках по штатах, що вагаються, Гарріс лідирує в Мічигані на 2%, Пенсильванії - на 1,1% і Вісконсині - на 1,8%. Трамп випередив демократичну суперницю в Аризоні менш ніж на 0,5% та Джорджії - на 0,5%.

У штатах, де не було достатньо опитувань для обчислення середніх показників, Трамп лідирував на 3% в Північній Кароліні, а в Неваді обидва кандидати були приблизно на одному рівні. Нещодавні опитування CBS та Bloomberg зафіксували перевагу Гарріс у Неваді на 2%, а в п'ятницю Nevada Independent повідомило про результати опитування, згідно з яким кандидат від демократів випереджає Трампа на 6%.

59-річна віцепрезидент США Гарріс змінила хід виборчих перегонів з середини липня, коли 81-річний президент Джо Байден прислухався до закликів власної партії та вийшов із виборів, відкривши шлях молодшому кандидату.

За словами Емі Волтер з позапартійної організації Cook Political Report, до того, як Гарріс вступила в перегони, Байден значно відставав не лише на загальнонаціональному рівні, але й у ключових хитких штатах. Зараз цифри змінилися на користь Гарріс.

"Це не перетворило штати, які підтримували Трампа, на такі, що зараз підтримують Гарріс. Це просто означає, що на цей момент перегони вже не настільки однобокі на користь Трампа, як це було, скажімо, наприкінці липня... Саме тому ми називаємо ці перегони жеребкуванням", - пояснює Волтер.

Cook Political Report змінила свої характеристики для трьох штатів Аризони, Джорджії та Невади зі "схильних до республіканців" на "жеребкування".

Інший аналітичний сайт, Sabato's Crystal Ball змінив характеристику штату Джорджія зі "схильного до республіканців" на "невизначений". Щодо Міннесоти і Нью-Гемпшира — штатів, де Трамп здобув перемогу, сайт змінив їхній статус зі "схильних до демократів" на "ймовірно демократичні".

Гарріс також уже другий тиждень лідирує в опитуванні Economist/YouGov, зберігаючи перевагу в 2%. За результатами опитування Reuters/Ipsos, Гарріс зберігає перевагу в 5% (42% проти 37% у Трампа), що на 2% вище, ніж в останньому аналогічному опитуванні, проведеному відразу після того, як Байден зняв свою кандидатуру. 

Національне опитування, проведене Університетом Маркетта у Вісконсині, показало, що Гарріс випередила Трампа на 6%, маючи 53% підтримки серед потенційних виборців проти 47% у Трампа. 

Опитування Університету Маркетта принесло ще одну гарну новину для Гарріс, вказуючи на її енергійний вплив: на 11% зросла кількість респондентів, які заявили, що збираються голосувати в листопаді.

"Ентузіазм значно зріс серед демократів, з невеликим зростанням серед республіканців", - сказав соціолог Університету Маркетта Чарльз Франклін, додавши, що в попередніх опитуваннях республіканці мали стійку перевагу над демократами в цьому питанні.

Дональд ТрампВибори СШАКамала Гарріс

Останні матеріали

Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Політика
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 13:41
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Політика
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 12:28
Політика
"До біса торпеди, повний вперед!" Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 23:05
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється