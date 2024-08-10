Гарріс нарощує перевагу над Трампом – The Guardian

Також серед американських виборців зростає ентузіазм щодо голосування.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс продовжує набирати силу на президентських виборах: опитування на національному рівні та в ключових "хитких" штатах показують, що вона випереджає або наздоганяє свого республіканського суперника Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian.

У п'ятницю, 9 серпня, провідний сайт з аналізу соціологічних опитувань FiveThirtyEight показав, що Гарріс випереджає Трампа в середньому по країні на 2,1%.

У середніх показниках по штатах, що вагаються, Гарріс лідирує в Мічигані на 2%, Пенсильванії - на 1,1% і Вісконсині - на 1,8%. Трамп випередив демократичну суперницю в Аризоні менш ніж на 0,5% та Джорджії - на 0,5%.

У штатах, де не було достатньо опитувань для обчислення середніх показників, Трамп лідирував на 3% в Північній Кароліні, а в Неваді обидва кандидати були приблизно на одному рівні. Нещодавні опитування CBS та Bloomberg зафіксували перевагу Гарріс у Неваді на 2%, а в п'ятницю Nevada Independent повідомило про результати опитування, згідно з яким кандидат від демократів випереджає Трампа на 6%.

59-річна віцепрезидент США Гарріс змінила хід виборчих перегонів з середини липня, коли 81-річний президент Джо Байден прислухався до закликів власної партії та вийшов із виборів, відкривши шлях молодшому кандидату.

За словами Емі Волтер з позапартійної організації Cook Political Report, до того, як Гарріс вступила в перегони, Байден значно відставав не лише на загальнонаціональному рівні, але й у ключових хитких штатах. Зараз цифри змінилися на користь Гарріс.

"Це не перетворило штати, які підтримували Трампа, на такі, що зараз підтримують Гарріс. Це просто означає, що на цей момент перегони вже не настільки однобокі на користь Трампа, як це було, скажімо, наприкінці липня... Саме тому ми називаємо ці перегони жеребкуванням", - пояснює Волтер.

Cook Political Report змінила свої характеристики для трьох штатів Аризони, Джорджії та Невади зі "схильних до республіканців" на "жеребкування".

Інший аналітичний сайт, Sabato's Crystal Ball змінив характеристику штату Джорджія зі "схильного до республіканців" на "невизначений". Щодо Міннесоти і Нью-Гемпшира — штатів, де Трамп здобув перемогу, сайт змінив їхній статус зі "схильних до демократів" на "ймовірно демократичні".

Гарріс також уже другий тиждень лідирує в опитуванні Economist/YouGov, зберігаючи перевагу в 2%. За результатами опитування Reuters/Ipsos, Гарріс зберігає перевагу в 5% (42% проти 37% у Трампа), що на 2% вище, ніж в останньому аналогічному опитуванні, проведеному відразу після того, як Байден зняв свою кандидатуру.

Національне опитування, проведене Університетом Маркетта у Вісконсині, показало, що Гарріс випередила Трампа на 6%, маючи 53% підтримки серед потенційних виборців проти 47% у Трампа.

Опитування Університету Маркетта принесло ще одну гарну новину для Гарріс, вказуючи на її енергійний вплив: на 11% зросла кількість респондентів, які заявили, що збираються голосувати в листопаді.

"Ентузіазм значно зріс серед демократів, з невеликим зростанням серед республіканців", - сказав соціолог Університету Маркетта Чарльз Франклін, додавши, що в попередніх опитуваннях республіканці мали стійку перевагу над демократами в цьому питанні.