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Гарріс отримала перевагу над Трампом у семи важливих штатах – Bloomberg

31 липня 2024, 11:31
Гарріс отримала перевагу над Трампом у семи важливих штатах – Bloomberg
Згідно з опитуванням Bloomberg, Гарріс підтримали 48% виборців проти 47% у Трампа.
Віцепрезидентка Камала Гарріс отримала перевагу над Дональдом Трампом у семи американських штатах, що "сумніваються".
 
Про це пише Bloomberg.
 
Згідно з опитуванням Bloomberg, Гарріс підтримали 48% виборців проти 47% у Трампа. Це сильніший результат, ніж двоочкове відставання від Трампа у президента Джо Байдена, перед тим як він вибув із перегонів. Гарріс обігнала Трампа в Аризоні та Неваді й більш ніж удвічі збільшила перевагу Байдена над Трампом у Мічигані.
 
"Цифри свідчать про те, що Гарріс має шанс зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого дому, і чіткіший шлях до перемоги, ніж у Байдена, якому насилу вдалося привернути увагу демократичної бази", - зазначає Bloomberg.
 
Загалом за опитаними штатами, що "вагаються", - Аризоною, Джорджією, Мічиганом, Невадою, Північною Кароліною, Пенсильванією та Вісконсином - розрив між кандидатами перебуває в межах статистичної похибки опитування. Водночас, пише видання, Гарріс, можливо, наразі насолоджується "фазою медового місяця" - і їй ще доведеться завоювати довіру щодо деяких життєво важливих для виборців питань, зокрема, щодо її здатності керувати економікою та імміграцією.
 
Як пише Bloomberg, Гарріс викликала хвилю ентузіазму серед молодих, чорношкірих та іспаномовних виборців.
 
Так, понад третина виборців у семи штатах заявили, що ймовірність того, що вони візьмуть участь у голосуванні зараз, коли боротьба точиться між Трампом і Гарріс, є значно вищою, а серед чорношкірих та іспаномовних виборців ці цифри зросли до 49% і 44% відповідно. Майже дві третини чорношкірих виборців заявили, що ймовірність того, що вони проголосують у листопаді, деякою мірою або набагато вища.
 
Водночас, зазначає Bloomberg, відхід Байдена вже вплинув на передвиборчу стратегію Трампа.
 
"Трампу, який спеціалізується на приниженнях, важко дати визначення своєму новому суперникові, не здавшись водночас расистом або сексистом і не відштовхнувши від себе виборців зі штатів, які "вагаються", - пише видання.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупантиКамала Гарріс

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