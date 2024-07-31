Гарріс отримала перевагу над Трампом у семи важливих штатах – Bloomberg

Згідно з опитуванням Bloomberg, Гарріс підтримали 48% виборців проти 47% у Трампа.

Віцепрезидентка Камала Гарріс отримала перевагу над Дональдом Трампом у семи американських штатах, що "сумніваються".

Згідно з опитуванням Bloomberg, Гарріс підтримали 48% виборців проти 47% у Трампа. Це сильніший результат, ніж двоочкове відставання від Трампа у президента Джо Байдена, перед тим як він вибув із перегонів. Гарріс обігнала Трампа в Аризоні та Неваді й більш ніж удвічі збільшила перевагу Байдена над Трампом у Мічигані.

"Цифри свідчать про те, що Гарріс має шанс зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого дому, і чіткіший шлях до перемоги, ніж у Байдена, якому насилу вдалося привернути увагу демократичної бази", - зазначає Bloomberg.

Загалом за опитаними штатами, що "вагаються", - Аризоною, Джорджією, Мічиганом, Невадою, Північною Кароліною, Пенсильванією та Вісконсином - розрив між кандидатами перебуває в межах статистичної похибки опитування. Водночас, пише видання, Гарріс, можливо, наразі насолоджується "фазою медового місяця" - і їй ще доведеться завоювати довіру щодо деяких життєво важливих для виборців питань, зокрема, щодо її здатності керувати економікою та імміграцією.