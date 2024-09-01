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ПОЛІТИКА

Гарріс пропонує Трампу дебати з постійно увімкненими мікрофонами

01 вересня 2024, 10:07
Гарріс пропонує Трампу дебати з постійно увімкненими мікрофонами
з вільних джерел
Кандидат у президенти США від демократів зазначила, що Трамп здається своїм радникам, які не дозволяють йому вести дебати із постійно увімкненим мікрофоном.

Віце-президент США Камала Гарріс закликала колишнього президента Дональда Трампа провести дебати із включеними мікрофонами. Мова йде про дебати, які відбудуться 10 вересня на каналі ABC.

Про це повідомляє Reuters.

Кандидат у президенти США від демократів зазначила, що Трамп здається своїм радникам, які не дозволяють йому вести дебати із постійно увімкненим мікрофоном. Тому якщо його власна команда не впевнена в ньому, то й американський народ певно не може.

"Ми балотуємося на пост президента США. Давайте проведемо дебати відкрито - із включеними мікрофонами весь час", - написала Гарріс у соцмережі Х, звертаючись до кандидата від республіканців.

Згідно із заявою Трампа, він хотів би, щоб його мікрофон залишався включеним. За словами республіканця, йому не сподобалося, що під час останніх дебатів у червні з тодішнім кандидатом Джо Байденом його мікрофон було вимкнено.

Reuters зазначає, що включені мікрофони протягом усіх дебатів можуть допомогти або нашкодити політичним кандидатам, вловлюючи необдумані коментарі, які іноді не призначалися для публіки. У той же час вимкнені мікрофони не дозволяють учасникам дебатів переривати свого опонента.

Агентство додало, що майбутні дебати стануть першим протистоянням Гарріс і Трампа з того часу, як чинний президент США Джо Байден вибув із виборчих перегонів через невдалий вступ на дебатах на CNN.

Також Reuters додало, що кандидат у віце-президенти від Демократичної партії Тім Уолц та його опонент від Республіканської партії Джей Ді Венс домовилися про проведення дебатів 1 жовтня на каналі CBS News

Нагадаємо, що днями Трамп заявив, що прийняв правила дебатів із Гарріс, які очікуються 10 вересня. За його словами, вони будуть такими ж, як і на останніх дебатах на каналі CNN із Байденом.

Водночас джерело видання CNN повідомило, що штаб Гарріс усе ще веде переговори з каналом ABC News щодо того, чи будуть мікрофони увімкненими протягом усіх дебатів.

Команда Трампа зі свого боку хотіла, як стверджує джерело, щоб мікрофони були вимкнені, за винятком того кандидата, чия черга говорити, як це було в червні.

Видання CNN дійшло висновку, що найімовірніше, правила щодо дебатів ще не повністю узгоджені.

Дональд ТрампдебатиВибори в СШАКамала Гарріс

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