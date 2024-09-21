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ПОЛІТИКА

Гарріс прийняла запрошення на дебати на CNN 23 жовтня

21 вересня 2024, 20:58
Гарріс прийняла запрошення на дебати на CNN 23 жовтня
У CNN сказали, що надіслали запрошення на дебати обом кандидатам, оскільки вважають, що "для американського народу будуть корисними другі дебати між двома кандидатами в президенти США".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у суботу прийняла запрошення телеканалу CNN на дебати, що мають відбутись 23 жовтня, і закликала республіканського опонента Дональда Трампа зробити те саме.

Про це повідомляє CNN.

Керівниця виборчої кампанії Гарріс, Джен О’Меллі Діллон, заявила, що віцепрезидентка "готова до ще однієї можливості розділити сцену з Дональдом Трампом", і той має "без проблем погодитись" на нові дебати.

У CNN сказали, що надіслали запрошення на дебати обом кандидатам, оскільки вважають, що "для американського народу будуть корисними другі дебати між двома кандидатами в президенти США".

"Ми з нетерпінням чекаємо на відповідь від обох кампаній, щоб американська громадськість могла почути більше від цих кандидатів перед тим, як ухвалити остаточне рішення", – йдеться в заяві телеканалу.

Правила дебатів планується зробити такими ж, як і у випадку з Трампом і Джо Байденом наприкінці червня. Після них, як відомо, на чинного президента посилився тиск задля відмови від переобрання, і зрештою він свою кандидатуру зняв.

Трамп, як відомо, раніше відмовився від проведення другого туру дебатів із Гарріс, заявивши, що "він переміг", і звинувативши модераторів у несправедливому ставленні до себе.

Дональд ТрампдебатиКамала Гарріс

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