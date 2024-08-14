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Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах – опитування

14 серпня 2024, 20:53
Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах – опитування
Згідно з результатами опитування за Камалу Гарріс готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані опитування Cook Political Report Swing State Project.

Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт.
 
За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.
Загалом Гарріс незначно випереджає Трампа в п’ятьох з семи ключових штатів. У свою чергу експрезидент США випереджає Гарріс лише у Неваді, проте, з моменту попереднього опитування у травні, вона зменшила свій відрив у шість пунктів у цьому штаті.
 
У штаті Джорджія в обох кандидатів у президенти однаковий відсоток підтримки (по 48%).
 
Зазначається, що Гарріс випереджає Трампа на два пункти в Арізоні, де раніше Трамп випереджав Байдена на один пункт.
 
Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши перевагу Трампа у сым пунктів у штаті в травні, і обганяє його на один бал в Пенсільванії, де Трамп раніше випереджав Байдена на три бали.

 

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