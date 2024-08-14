Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах – опитування

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані опитування Cook Political Report Swing State Project.

Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт.

За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

Загалом Гарріс незначно випереджає Трампа в п’ятьох з семи ключових штатів. У свою чергу експрезидент США випереджає Гарріс лише у Неваді, проте, з моменту попереднього опитування у травні, вона зменшила свій відрив у шість пунктів у цьому штаті.

У штаті Джорджія в обох кандидатів у президенти однаковий відсоток підтримки (по 48%).

Зазначається, що Гарріс випереджає Трампа на два пункти в Арізоні, де раніше Трамп випереджав Байдена на один пункт.

Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши перевагу Трампа у сым пунктів у штаті в травні, і обганяє його на один бал в Пенсільванії, де Трамп раніше випереджав Байдена на три бали.