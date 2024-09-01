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ПОЛІТИКА

Гарріс засудила Трампа за використання Арлінгтонського кладовища у передвиборчій кампанії

01 вересня 2024, 15:35
Гарріс засудила Трампа за використання Арлінгтонського кладовища у передвиборчій кампанії
Підлеглі колишнього президента штовхали працівника цвинтаря.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс розкритикувала колишнього президента Дональда Трампа за відвідування Арлінгтонського національного кладовища. Команда республіканця використала відеозаписи з візиту в інтересах передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 26 серпня Трамп взяв участь у церемонії покладання вінків на честь 13 військовослужбовців, які загинули під час теракту в Афганістані у 2021 році. Він відвідав секцію 60 кладовища, яку військові вважають священною територією. Команда республіканця опублікувала у TikTok відео з кадрами з кладовища, хоча це заборонено законом та політикою Пентагону.

"Це урочисте місце; місце, де ми збираємося разом, щоб вшанувати американських героїв, які принесли найвищу жертву заради служіння цій нації. Це не місце для політики", — заявила Гарріс

National Public Radio також повідомляло, що підлеглі колишнього президента штовхнули працівника кладовища, коли той намагався запобігти відеозйомці. Армія США стала на його захист, заявивши, що він діяв професійно і зазнав несправедливих нападів.

Візит Трампа також розкритикували деякі ветерани та родичі солдатів. 
Сам республіканець заявив, що сім'ї військовослужбовців, які загинули в Афганістані, попросили його піти на Арлінгтонське національне кладовище. Він опублікував відео на своїй сторінці у Truth Social, де родичі щонайменше семи з 13 загиблих під час виведення військ з Афганістану захищали його дії.

Дональд ТрампВибори в СШАКамала Гарріс

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