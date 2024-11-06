Гарріс зателефонує Трампу, щоб визнати поразку на виборах – NBC News
06 листопада 2024, 18:53
Дзвінок також планує і чинний американський лідер Джо Байден.
Віцепрезидент та кандидат у президенти США Камала Гарріс готується зателефонувати Дональду Трампу, щоб визнати свою поразку на виборах. Дзвінок також планує і чинний американський лідер Джо Байден.
Про це повідомив NBC News.
Як розповіли помічники Гарріс, очікується, що вона у середу зателефонує Трампу, щоб визнати поразку на виборах.
Також Гарріс виступить з промовою, однак коли саме поки невідомо. Наразі вона працює над своєю промовою.
Зазначається, що чинний президент США Джо Байден також планує сьогодні зателефонувати Трампу.
За інформацією представника Білого дому, в планах Байдена також публічний виступ з промовою про результати виборів.