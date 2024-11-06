Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Гарріс зателефонує Трампу, щоб визнати поразку на виборах – NBC News

06 листопада 2024, 18:53
Гарріс зателефонує Трампу, щоб визнати поразку на виборах – NBC News
Дзвінок також планує і чинний американський лідер Джо Байден.
Віцепрезидент та кандидат у президенти США Камала Гарріс готується зателефонувати Дональду Трампу, щоб визнати свою поразку на виборах. Дзвінок також планує і чинний американський лідер Джо Байден.
 
Про це повідомив NBC News.
 
Як розповіли помічники Гарріс, очікується, що вона у середу зателефонує Трампу, щоб визнати поразку на виборах.
 
Також Гарріс виступить з промовою, однак коли саме поки невідомо. Наразі вона працює над своєю промовою.
 
Зазначається, що чинний президент США Джо Байден також планує сьогодні зателефонувати Трампу.
 
За інформацією представника Білого дому, в планах Байдена також публічний виступ з промовою про результати виборів.

 

Дональд Трампвійна в УкраїніКамала Гаррісросія окупанти

Останні матеріали

Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Cуспільство
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 00:22
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється