Гарріс зміцнює підтримку серед жінок, збільшуючи розрив із Трампом – нове опитування

Нове опитування уподобань виборців США.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у новому опитуванні збільшила розрив із колишнім президентом Трампом серед жінок. Значне зростання рейтингу Гарріс серед основної групи виборців може стати ключовим для кандидатки від Демократичної партії в листопаді.

Про це пише The Hill.

Опубліковане в неділю опитування ABC News/Ipsos показало, що Гарріс лідирує серед жінок з результатом 54% проти 41% у експрезидента Дональда Трампа. Минулого місяця Гарріс випереджала Трампа серед цієї демографічної групи на 6%.

Водночас Трамп, який має проблеми з виборцями-жінками, випередив Гарріс серед чоловіків: 51% проти 46%.

Збільшення рейтингу Гарріс відбулося переважно за рахунок білих жінок. Перед з’їздом Демократичної партії Трамп у цій категорії виборців мав перевагу в 13%, а тепер – лише 2%. Для порівняння, до з’їзду експрезидента підтримувало на 13% більше білих чоловіків, ніж віцепрезидентку, зараз розрив зріс до 21%.

Жінки вважаються ключовим виборчим блоком, який сприяє успішному проведенню президентської кампанії Камали Гарріс.

Після того як Трамп вступив на посаду в 2016 році, жінки підсилили «блакитну хвилю» перемог демократів під час проміжних виборів 2018 року. Виборчий блок знову активізувався після того, як у 2022 році Верховний суд скасував справу Роу проти Вейда, припинивши федеральний захист абортів.

Нове опитування також показало, що загальна підтримка Гарріс після з'їзду Демократичної партії не надто зросла, хоча й зберегла незначну перевагу над Трампом на загальнонаціональному рівні.

Гарріс випереджає Трампа із результатом 50% проти 46% серед усіх дорослих і зареєстрованих виборців.

Опитування ABC News/Ipsos було проведено 23-27 серпня і включало 2496 інтерв'ю. Похибка вибірки становить 2,1% при 95-відсотковому рівні довіри.