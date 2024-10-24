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ПОЛІТИКА

Гарріс звинувачує Трампа у фашизмі: планує створити армію, лояльну лише йому

24 жовтня 2024, 12:19
Гарріс звинувачує Трампа у фашизмі: планує створити армію, лояльну лише йому
Раніше Трамп неодноразово хвалив Адольфа Гітлера.

Кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії Камала Гарріс, назвала Дональда Трампа "фашистом", звинувативши його в намірах встановити "необмежену владу" та створити армію, лояльну не до Конституції США, а до нього особисто.

Під час виступу в своїй резиденції у Вашингтоні Гарріс відреагувала на заяви Джона Келлі, колишнього керівника штабу Трампа. Він повідомив, що республіканець скаржився на відсутність генералів, які б присягали йому на вірність, порівнюючи свою ситуацію з Гітлером, який мав відданих воєначальників у нацистській Німеччині.

Про це пише The Guardian.

"Трамп стає ще більш неврівноваженим і нестабільним. Під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб стримувати його наміри та дії", ‒ наголосила Гарріс. За її словами, республіканець прагне створити армію, яка виконуватиме його накази, навіть якщо вони суперечитимуть закону або Конституції США.

Демократка підкреслила, що вибір на президентських виборах 5 листопада буде вирішальним для майбутнього країни: "Ми знаємо, чого хоче Дональд Трамп ‒ безконтрольної влади. Питання в тому, чого хоче американський народ".

Згадуючи порівняння Трампа з Гітлером, Гарріс висловила занепокоєння тим, що такі посилання політика на нацистського диктатора є "глибоко тривожними та небезпечними". Вона також наголосила, що, за словами Келлі, Трамп підпадає під загальне визначення "фашиста" і має намір використовувати армію для реалізації своїх політичних цілей.

До цього під час виборчої кампанії команда президента США Джо Байдена неодноразово коментувала схожість заяв Трампа зі словами Гітлера і закликала журналістів ретельніше вивчати промови колишнього президента, особливо щодо імміграції. Трамп висміяв це порівняння. Але він не відмовився від своїх коментарів. На мітингу у грудні минулого року він знову заявив, що іммігранти «знищують кров нашої країни», і додав, що «ніколи не читав "Mein Kampf" – маніфест Гітлера".

Дональд ТрампфашизмВибори в СШАКамала Гарріс

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