Гарвардський університет відмовився виконувати умови Трампа в обмін на фінансування

Найвідоміший навчальний заклад США наголосив на власній незалежності.

Гарвардський університет заявив про відмову виконувати список вимог, отриманий від адміністрації президента США Дональда Трампа для збереження державного фінансування.

Минулого тижня Гарварду фактично було висунуто ультиматум для "боротьби з антисемітизмом у кампусі", що передбачав зміни у керівництві навчального закладу, правилах щодо підбору персоналу та зарахування студентів.

Найвідоміший виш США наголосив на тому, що "не поступиться незалежністю та своїми конституційними правами" та назвав власні внутрішні розпорядження "вищими за федеральну владу". У Гарварді вважають, що лист від Білого дому "порушує принципи першої поправки щодо свободи слова" та "становить загрозу цінностям університету як приватної установи".

Водночас у керівництві визнали, що втрата державного фінансування, яке сягає кількох мільярдів доларів, призведе до припинення важливих досліджень.