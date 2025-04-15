Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Гарвардський університет відмовився виконувати умови Трампа в обмін на фінансування

15 квітня 2025, 09:53
Гарвардський університет відмовився виконувати умови Трампа в обмін на фінансування
Фото:Reuters
Найвідоміший навчальний заклад США наголосив на власній незалежності.
Гарвардський університет заявив про відмову виконувати список вимог, отриманий від адміністрації президента США Дональда Трампа для збереження державного фінансування.
 
Про це пише BBC.
 
Минулого тижня Гарварду фактично було висунуто ультиматум для "боротьби з антисемітизмом у кампусі", що передбачав зміни у керівництві навчального закладу, правилах щодо підбору персоналу та зарахування студентів.
 
Найвідоміший виш США наголосив на тому, що "не поступиться незалежністю та своїми конституційними правами" та назвав власні внутрішні розпорядження "вищими за федеральну владу". У Гарварді вважають, що лист від Білого дому "порушує принципи першої поправки щодо свободи слова" та "становить загрозу цінностям університету як приватної установи".
 
Водночас у керівництві визнали, що втрата державного фінансування, яке сягає кількох мільярдів доларів, призведе до припинення важливих досліджень. 
СШАГарвардський університетвійна в Україні

Останні матеріали

Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Політика
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 12:35
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до Півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до Півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 06:27
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Політика
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 17:00
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Трамп не хоче
Політика
Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 07:34
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється