Гарячку Західного Нілу зафіксовано в Україні

Цьогоріч кількість випадків цієї інфекції зросла через зміни клімату та розширення ареалу проживання переносників.

З 1 червня у "Свято-Михайлівській клінічній лікарні м. Києва" на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу.

Про це повідомляє директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

В Україні гарячку Західного Нілу або ж західнонільський енцефаліт рідко, та все ж фіксують лікарі майже щороку в літньо-осінній сезон.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург заявила, що серед хворих – 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, двоє з них – мешканці Київської та Черкаської областей. Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. Трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт.

За інформацією інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та вірусу гарячки Денге.

До природних вогнищ лихоманки Західного Нілу в Україні належать території Північно-Західного Причорномор'я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні та західні області.