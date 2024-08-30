Гарячку Західного Нілу зафіксовано в Україні
З 1 червня у "Свято-Михайлівській клінічній лікарні м. Києва" на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу.
Про це повідомляє директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
В Україні гарячку Західного Нілу або ж західнонільський енцефаліт рідко, та все ж фіксують лікарі майже щороку в літньо-осінній сезон.
Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург заявила, що серед хворих – 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, двоє з них – мешканці Київської та Черкаської областей. Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. Трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт.