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Гастроном на Хрещатику, де сталась пожежа, хочуть переоблаштувати у торговий комплекс

Замовником робіт є ​​товариство "АБ Інвестиції і розвиток", яке є власником будівлі
Ушкоджений під час пожежі у 2017 році колишній "Центральний гастроном" у Києві на Хрещатику можуть переоблаштувати в торговий комплекс. Відповідну архітектурну концепцію прийняли у листопаді минулого року.
Гастроном на Хрещатику, де сталась пожежа, хочуть переоблаштувати у торговий комплекс Фото:44.ua

"Листом від 22 грудня 2018 Департаментом охорони культурної спадщини узгоджений Проект першочергових протиаварійних робіт на пам'ятці архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Хрещатик 40/1", - повідомляє портал "44.ua" з посиланням на Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Замовником робіт є ​​товариство "АБ Інвестиції і розвиток", яке є власником будівлі.

Водночас, як зазначає видання, ще у листопаді 2018 року Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини розглянула і схвалила надану власником концепцію реставрації будівлі "під торговий комплекс із закладами обслуговування населення".

Також рада запропонував компанії при подальшому проектуванні не допустити негативний вплив об'єкта проектування на розташовані поруч об'єкти культурної спадщини.

Нагадаємо, що на вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.

 

 
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29 01 2019 20:59
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