Гаубиці, отримані від Латвії, вже на полі бою - Міноборони

Латвія передала Україні додаткові шість 155-мм самохідних артилерійських установок (САУ) M109

Латвія передала Україні додаткові шість 155-мм самохідних артилерійських установок (САУ) M109. Вони вже показують результати на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Ще 6 гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результат на полі бою. Я щиро вдячний моєму латвійському колезі Артісу Пабріксу і народу Латвії за їхню непохитну підтримку. Разом ми переможемо", – наголосив Резніков.

Довідково

M109 - самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу.

Розроблена на початку 1960-х років призначалася для заміни невдалої самохідної гармати M44.

Основне озброєння САУ: 155-мм гаубиця M126 (довжина ствола 23 калібра) на M109, M126A1 – на M109A1, M185 – на M109A2/A3/A4, M284 – на M109A5/A6.

Допоміжне озброєння: 12,7-мм кулемет M2HB та Mk 19 або кулемети M60 і M240 або британський кулемет Enfield L4.