НОВИНИЛатвія передала Україні додаткові шість 155-мм самохідних артилерійських установок (САУ) M109Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гаубиці, отримані від Латвії, вже на полі бою - Міноборони
Латвія передала Україні додаткові шість 155-мм самохідних артилерійських установок (САУ) M109. Вони вже показують результати на полі бою.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
"Ще 6 гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результат на полі бою. Я щиро вдячний моєму латвійському колезі Артісу Пабріксу і народу Латвії за їхню непохитну підтримку. Разом ми переможемо", – наголосив Резніков.
Довідково
M109 - самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу.
Розроблена на початку 1960-х років призначалася для заміни невдалої самохідної гармати M44.
Основне озброєння САУ: 155-мм гаубиця M126 (довжина ствола 23 калібра) на M109, M126A1 – на M109A1, M185 – на M109A2/A3/A4, M284 – на M109A5/A6.
Допоміжне озброєння: 12,7-мм кулемет M2HB та Mk 19 або кулемети M60 і M240 або британський кулемет Enfield L4.
Як раніше повідомляв iPress, Велика Британія передасть Україні три додаткові реактивні системи залпового вогню М270 на додачу до тих трьох, які вже є у Києва, а також "значну" кількість ракет до них.
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16 08 2022 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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