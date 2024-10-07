Гауляйтеру "ЛНР" Пасічнику заочно присудили 15 років в'язниці

Після ретельнішого розслідування суд збільшив термін позбавлення волі на три роки.

Гауляйтеру терористичної організації "ЛНР" Леоніду Пасічнику після проведення більш ретельного розслідування Службою безпеки України суд збільшив термін позбавлення волі на три роки – його засудили до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області.

"1 липня 2024 року Пасічника було визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у колабораційній діяльності та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – ідеться у повідомленні.

Прокуратура оскаржила цей вирок в апеляційній інстанції через невідповідність призначеного покарання ступені тяжкості злочину та м’якість призначеного покарання.

За даними досудового розслідування СБУ, Пасічник з 2018 року на "посаді глави ЛНР" створював умови для анексії рф частини території України.