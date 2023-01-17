Гайдай: ЗСУ просуваються вперед біля Кремінної та Сватового

російські окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Українські військові мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового. Туди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Біля Кремінної та Сватового ситуація стабільна – наші війська просуваються вперед. Туди ворог постійно перекидає резерви. ЗСУ щодня героїчно протидіють цій навалі", – розповів Гайдай.

За його словами, російські десантники, яких відправили до Кремінної, намагаються закріпитися і втримати місто.

Також окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Крім того, переодягнені у форму українських військових російські ДРГ, намагалися вклинитися в українські оборонні редути.