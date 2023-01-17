Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Гайдай: ЗСУ просуваються вперед біля Кремінної та Сватового

17 січня 2023, 10:03
Гайдай: ЗСУ просуваються вперед біля Кремінної та Сватового
Різдво ЗСУ
російські окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Українські військові мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового. Туди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Біля Кремінної та Сватового ситуація стабільна – наші війська просуваються вперед. Туди ворог постійно перекидає резерви. ЗСУ щодня героїчно протидіють цій навалі", – розповів Гайдай.

За його словами, російські десантники, яких відправили до Кремінної, намагаються закріпитися і втримати місто.

Також окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Крім того, переодягнені у форму українських військових російські ДРГ, намагалися вклинитися в українські оборонні редути.


війнаЗСУУкраїнагайдай

Останні матеріали

росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Технології
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 січня 2023, 14:59
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Політика
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Переклад iPress – 17 січня 2023, 11:01
Технології
"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN
Переклад iPress – 17 січня 2023, 09:13
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Політика
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Переклад iPress – 16 січня 2023, 16:26
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Переклад iPress – 16 січня 2023, 13:39
Шляхом
Бізнес & Фінанси
Шляхом "вигаданої Анни". Фінансовий гігант JPMorgan купився на стартап з мільйонами фейкових клієнтів – Forbes
Переклад iPress – 16 січня 2023, 11:32
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2023, 00:01
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
14 січня 2023, 11:57
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється