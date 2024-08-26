"Гаюн" оцінив ризики від білоруських військ на кордоні з Україною

За їхніми даними, війська перебувають за 50 кілометрів від кордону.

Моніторинговий OSINT-проект "Беларускі Гаюн" вважає, що угруповання військ, які білорусь стягнула до кордону з Україною, не несе для неї загрози.

Про це повідомляється у Telegram-каналі.

Йдеться про угруповання чисельністю близько 1100 осіб. Аналітики зазначають, що війська розмістили на глибині до 50 кілометрів від кордону.

"Ми вважаємо, що поточна ескалація обстановки на кордоні переслідує інформаційні та політичні, а не військові цілі", - ідеться в повідомленні проєкту.