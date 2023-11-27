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Газ із росії знову почав надходити до Чехії

27 листопада 2023, 13:13
Газ із росії знову почав надходити до Чехії
Фото: УНН
Кілька трейдерів у жовтні почали імпортувати російський газ до Чехії.

Про це повідомляє портал Novinky.

"З загального обсягу поставок з січня по кінець жовтня цього року на російський газ припало 79,6 млн кубометрів, або 1,2 відсотка. Інформація про конкретних імпортерів є комерційною таємницею", - заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

Дані зі станції передачі в Ланжхоті в Південно-Моравському краї демонструють, що російський газ почав надходити до Чехії.

"З початку жовтня газ на цій прикордонній станції вже не йде з Чехії до Словаччини, як раніше, а зі Словаччини до Чехії. І це в обсязі до 100 гігават-годин на добу", - сказав головний економіст Trinity Bank Лукаш Кованда. 

За його словами, до 40% газу, що імпортується до Чехії, наразі надходить з росії.

Попри те, що деякі країни все ще не можуть обійтися без російського газу, його імпорт до ЄС не підпадає під санкції, зазначив Сікела.

"Однак я вважав би правильним, щоб споживачі були поінформовані, якщо вони купують газ у постачальників, які купують російський газ", – сказав Сікела.

російський газ припинив надходити до Чехії з початку цього року. Держава замінила його газом з Норвегії та скрапленим газом LNG з Нідерландів і Бельгії. 

До повномасштабного вторгнення частка російського газу становила близько 97%.

"Необхідно розглянути, чи вводити обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати наші дії в рамках всього ЄС", - підсумував міністр промисловості і торгівлі Чехії.

 
ЧехіяРосіягаз

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