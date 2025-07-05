Запит надійшов від редакції видання.

Журналісти американського видання опублікувала звернення до глави Білого дому Дональда Трампа з закликом відновити постачання всієї військової допомоги Україні.

Про це йдеться в матеріалі The New York Post.

Редакція звертає увагу, що після заклику Трампа до глави кремля зупинити агресію то здійснив найбільший обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення.

"То чому, пане президенте, Ваша адміністрація карає Україну?" – питають автори.

Крім того, вони нагадують про рішення Пентагону призупинити постачання Україні засобів протиповітряної оборони і питають, "чому ми загрожуємо покинути її".

Також колектив газети зазначає, що переконання, начебто військова допомога Україні якось шкодить США і не відповідає їхнім інтересам, є "повністю далеким від істини".

"путін готовий пролити кров свого народу в останній спробі втримати імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це загрожуватиме не тільки Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а терпіння коротке", - йдеться у статті.

Газета додає, що президент рф розуміє тільки силу і "продовжуватиме ображати і ігнорувати вас, якщо США не зобов'яжуться захищати Київ".

"Падіння України – не та катастрофа, в якій можна звинуватити когось іншого або яку можна списати на незначні обставини. Вона дестабілізує світ, послабить Америку і негативно позначиться на вашому президентстві. Не відступайте", - додають журналісти.

Саме ця газета вважається улюбленою газетою Дональда Трампа, яку йому подають кожного ранку перед початком роботи в Білому домі.

Таблоїд відомий тим, що послідовно підтримував нинішнього президента США.