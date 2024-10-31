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Газові сховища ЄС вже заповнені на 95% – це більше, ніж необхідний показник

31 жовтня 2024, 15:07
Газові сховища ЄС вже заповнені на 95% – це більше, ніж необхідний показник
Фото: УНН
Наразі у сховищах – близько 100 млрд кубометрів газу, що відповідає третині річних потреб.
Країни Європейського союзу під час підготовки до зими 2024-2025 року вклалися у визначені Єврокомісією терміни заповнення газових сховищ та навіть перевищили необхідний показник. 
 
Про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії Тім Макфі, повідомляє "Європейська правда". 
 
Він нагадав, що у рамках пакета надзвичайних заходів восени 2022 року, коли Європі загрожував дефіцит газу через війну росії проти України, було передбачено, що країни-члени мають до 1 листопада заповнити свої газосховища щонайменше на 90%. 
 
"Цей дедлайн завтра, і можу повідомити, що вже станом на сьогодні європейські газосховища заповнені на 95%. Це означає, що у нас у сховищах – близько 100 млрд кубометрів газу, що відповідає третині наших річних потреб", – зазначив Макфі. 
 
Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон додала, що тепер ЄС може бути впевнений у стабільності постачання та цін і може продовжувати курс на відмову від імпорту викопного палива з росії.
газові сховищавійна в Україніросія окупанти

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