"Газпром" каже, що не може гарантувати роботу "Північного потоку"

Газпром" не має в своєму розпорядженні жодного документа, який дозволяє компанії Siemens вивезти з Канади газотурбінний двигун для КС "Портова", що перебуває там на ремонті. За цих обставин неможливо зробити об'єктивний висновок про подальший розвиток ситуації із забезпеченням безпечної роботи компресорної станції "Портова", яка є критично важливим об'єктом для газопроводу "Північний потік

Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що не може гарантувати роботу газопроводу "Північний потік", кажучи, що не знає, чи поверне Канада із ремонту турбіну.

Із заявою компанія виступила в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Газпром" опублікував своє повідомлення після рішення Канади дозволити вивіз турбіни для компресорної станції "Портова" газогону "Північний потік".

"Газпром" не має в своєму розпорядженні жодного документа, який дозволяє компанії Siemens вивезти з Канади газотурбінний двигун для КС "Портова", що перебуває там на ремонті. За цих обставин неможливо зробити об'єктивний висновок про подальший розвиток ситуації із забезпеченням безпечної роботи компресорної станції "Портова", яка є критично важливим об'єктом для газопроводу "Північний потік", - заявила компанія.

Минулого місяця Росія скоротила потік газу до 40% від загальної потужності трубопроводу "Північний потік", посилаючись на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy у Канаді.

Очікується, що "Північний потік" з річною потужністю понад 55 млрд кубометрів простоюватиме до 21 липня протягом 10 днів, поки там відбувається ремонт.

Європа та зокрема Німеччина побоюються, що Росія може продовжити заплановане технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу, що зруйнує плани заповнення сховищ на зиму.

Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції.

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.