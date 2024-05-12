"Газпром" має найбільші збитки за 25 років – розвідка Британії

російський "Газпром" має рекордні збитки за 25 років.

Але кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в соцмережі X (Twitter).

"В 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в 629 млрд рублів або 6,9 млрд доларів", - йдеться в дописі.

Війна рф проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність "Газпрому".

В розвідці пишуть, що прибутки російської компанії будуть зменшуватися до 2030 року через переорієнтацію експорту з європейських ринків.

"Газпром" зміг переорієнтувати частину свого експорту на альтернативні ринки. Але це лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році. За думку розвідників, продажі "Газпрому" можуть збільшитися за рахунок будівництва нової інфраструктури, до прикладу, газопроводу "Сила Сибіру 2", - написано у звіті.

Минулого року "Газпром" сплатив російському бюджету 28 млрд доларів - це 9% від загальних доходів бюджету росії.

У британському відомстві додали, що уряд росії планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, сприяло рішенню "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%.