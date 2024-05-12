Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Газпром" має найбільші збитки за 25 років – розвідка Британії

12 травня 2024, 14:45
Фото: ТАСС
російський "Газпром" має рекордні збитки за 25 років.

Але кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в соцмережі X (Twitter).

"В 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в 629 млрд рублів або 6,9 млрд доларів", - йдеться в дописі.  

Війна рф проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність "Газпрому". 

В розвідці пишуть, що прибутки російської компанії будуть зменшуватися до 2030 року через переорієнтацію експорту з європейських ринків. 

"Газпром" зміг переорієнтувати частину свого експорту на альтернативні ринки. Але це лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році. За думку розвідників, продажі "Газпрому" можуть збільшитися за рахунок будівництва нової інфраструктури, до прикладу, газопроводу "Сила Сибіру 2", - написано у звіті.  

Минулого року "Газпром" сплатив російському бюджету 28 млрд доларів - це 9% від загальних доходів бюджету росії. 

У британському відомстві додали, що уряд росії планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, сприяло рішенню "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%.

 
збиткиГазпромрозвідка

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється