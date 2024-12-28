"Газпром" оголосив про припинення поставок газу в Молдову

російська газова компанія "Газпром" оголосила про припинення поставок газу в Молдову. Рішення набуде чинності вранці 1 січня 2025 року.

Постачання буде припинено нібито через відмову Кишинева вирішити питання з боргом за постачання газу. Відповідні повідомлення направлено "Молдовагазу".

російський газовий монополіст звинуватив Молдову в невиконанні платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є "істотним порушенням його умов".

"У зв'язку з цим ПАТ "Газпром" з 08:00 МСК 1 січня 2025 року запроваджує обмеження поставок природного газу в Республіку Молдова до 0 куб. м на добу. Обмеження діятиме доти, доки ПАТ "Газпром" письмово не повідомить АТ "Молдовагаз" про інше", - зазначено в повідомленні.

У свою чергу АТ "Молдовагаз" повідомило, що прийняло до відома рішення ПАТ "Газпром" обмежити постачання газу.

"Необхідно зазначити, що, починаючи з грудня 2022 року, весь природний газ, що поставляється ПАТ "Газпром" в обсязі 5,7 мільйона кубометрів на добу, передавався АТ "Молдовагаз" у придністровський регіон Республіки Молдова. У той же час, природний газ для споживачів правого береги Дністра купувався на регіональних та європейських ринках. "Молдовагаз" законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать все споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року", - зазначено у повідомленні.