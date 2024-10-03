Це антирекорд компанії за 25 років роботи.

За підсумками минулого року Газпром отримав рекордний збиток в розмірі $6,1 млрд.

Про це пише російське бізнес-видання Forbes.

Найбільша корпорація рф ПАТ "Газпром" за той рік вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток в розмірі 6,1 млрд доларів та стала найзбитковішою компанією країни.

Журналісти пишуть, що в першому півріччі цього року Газпром вже вийшов на чистий прибуток в майже 12 млрд доларів.

На другому місці російського рейтингу – Амурський газохімічний комплекс. Це спільне підприємство російського "Сібур Холдинг" і китайського Sinopec.

Початок виробництва на підприємстві перенесли аж на 2027 рік через введення західних санкцій на постачання обладнання.

Також топ 5 найзбитковіших російських компаній також потрапили Ozon, Об'єднана авіабудівна корпорація Ростеху і соціальна мережа VK.

В рейтинг збитковості російського Forbes ще потрапила вугільна компанія "Мєждурєчьє", Московський метрополітен, російське державне "Агентство зі страхування вкладів" і пивоварна компанія "Балтика".

Разом з тим, згідно з даними видання, група компаній "Русгаздобича" зменшила суму чистого збитку. У 2022 році цей показник становив 1,6 млрд дол, а в 2023 – 320 млн дол.

За підсумками минулого року сумарний збиток російських компаній, що потрапили до рейтингу, перевищив 9,4 млрд доларів.