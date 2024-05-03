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"Газпром" вперше за чверть століття прозвітував про збитки

03 травня 2024, 14:55
Фото: ТАСС
За 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд).

російський газовий монополіст "Газпром" прозвітував про перші за 25 років збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності. За 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд). Причиною стало різке скорочення постачання до Європи.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

2 травня "Газпром" опублікував звітність групи компаній, що входить до нього, за 2023 рік. Виторг скоротився на 27 відсотків рік до року, переважно за рахунок газового бізнесу (-43 відсотки). Продаж нафти на внутрішньому та зовнішньому ринках вперше перевищив продаж газу.

При цьому компанії практично не вдалося скоротити витрати, а їх капітальна частина зросла майже на 10 відсотків. Крім того, в Росії корпорації довелося заплатити більше податків через їхнє збільшення.

За розрахунками газети "Комерсант", у 2023 році корпорація знизила трубопровідний експорт до Європи більше ніж у 2,5 рази, до 24 млрд кубометрів, проти 62 мільярдів у 2022 році. Постачання ведуться через Україну та Туреччину. Продажем до Китаю їх компенсувати не вдалося.

Збитки корпорації виявилися помітно вищими за очікування аналітиків, випливає з матеріалу "РБК інвестиції". Значно нижчим за очікуваний виявився і обсяг прибутку до вирахування податків (EBITDA).

Звітність "Газпрому" суперечить і твердженням кремля про його стан. У жовтні 2023 року у виступі на форумі "російський енергетичний тиждень" путін заявив, що корпорація "почується впевнено, спокійно, справляється", незважаючи на зниження поставок і доходів.

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