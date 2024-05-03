"Газпром" вперше за чверть століття прозвітував про збитки
російський газовий монополіст "Газпром" прозвітував про перші за 25 років збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності. За 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд). Причиною стало різке скорочення постачання до Європи.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
2 травня "Газпром" опублікував звітність групи компаній, що входить до нього, за 2023 рік. Виторг скоротився на 27 відсотків рік до року, переважно за рахунок газового бізнесу (-43 відсотки). Продаж нафти на внутрішньому та зовнішньому ринках вперше перевищив продаж газу.
При цьому компанії практично не вдалося скоротити витрати, а їх капітальна частина зросла майже на 10 відсотків. Крім того, в Росії корпорації довелося заплатити більше податків через їхнє збільшення.
За розрахунками газети "Комерсант", у 2023 році корпорація знизила трубопровідний експорт до Європи більше ніж у 2,5 рази, до 24 млрд кубометрів, проти 62 мільярдів у 2022 році. Постачання ведуться через Україну та Туреччину. Продажем до Китаю їх компенсувати не вдалося.
Збитки корпорації виявилися помітно вищими за очікування аналітиків, випливає з матеріалу "РБК інвестиції". Значно нижчим за очікуваний виявився і обсяг прибутку до вирахування податків (EBITDA).
Звітність "Газпрому" суперечить і твердженням кремля про його стан. У жовтні 2023 року у виступі на форумі "російський енергетичний тиждень" путін заявив, що корпорація "почується впевнено, спокійно, справляється", незважаючи на зниження поставок і доходів.