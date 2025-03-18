"Газпром" зафіксував рекордні збитки у 2024 році – Reuters

Компанія змушена скорочувати персонал і продавати нерухомість.

У 2024 році російський енергетичний гігант "Газпром" зафіксував чисті збиткив розмірі 1,076 трильйона рублів (приблизно 12,89 мільярда доларів) за російськими стандартами бухгалтерського обліку.

Фінансові проблеми компанії пов’язані, зокрема, з антиросійськими санкціями, які обмежують її доступ до міжнародних ринків та інвестицій.

Про це пише Reuters.

За інформацією агентства, ключовою причиною таких значних фінансових втрат стало падіння ринкової вартості акцій дочірньої компанії "Газпром нафта".

Очікується, що фінансові результати компанії за 2024 рік, підготовлені за міжнародними стандартами, будуть опубліковані до кінця квітня.

Раніше, у 2023 році, "Газпром" також повідомляв про чисті збитки у розмірі 7 мільярдів доларів. Попри це, ринкова капіталізація компанії наразі становить приблизно 46 мільярдів доларів, що значно нижче історичного максимуму 2007 року, коли вона досягала 330,9 мільярда доларів.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило,що США вивчають шляхи співпраці з російським "Газпромом".

Європейські оцінки свідчать про те, що між представниками США та росії відбулися попередні контакти щодо цього питання. Однак наразі невідомо, хто саме веде переговори та чи безпосередньо залучена до них адміністрація Дональда Трампа.