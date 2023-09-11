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ПОЛІТИКА

"Газпром" збільшить знижку на газ для Китаю до 50%, попри збитки – Reuters

11 вересня 2023, 21:56
Фото: ТАСС
Ціну російського трубопровідного газу не розголошували ні уряд, ні "Газпром" із моменту початку постачань 2019 року.

Ціна на російський трубопровідний газ для Китаю неухильно знижуватиметься в найближчі кілька років. Це відбувається, попри збитки компанії "Газпром".

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ціна на російський трубопровідний газ для Китаю, як очікується, буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років і буде набагато нижчою, ніж ціна, яку москва продає Європі.

Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку росії до 2026 року, наступного року експорт нафти з росії також знизиться, тоді як у 2024 році очікується зростання цін на російську нафту.

Ціну російського трубопровідного газу не розголошували ні уряд, ні "Газпром" із моменту початку постачань 2019 року, хоча аналітики давно підозрювали, що вона набагато нижча від тієї, за якою росія продає в Європу.

Згідно з документом, ціна російського трубопровідного газу для Туреччини і Європи, де спостерігається різке зниження імпорту товарів з росії через агресію проти України, як очікується, знизиться цього року до 501,6 долара за тисячу кубометрів і 481,7 долара у 2024 році з 983,8 долара у 2022 році.

Для Китаю ціна становитиме 297,3 долара і 271,6 долара у 2023 і 2024 роках відповідно.

Експорт сирої нафти з росії також знизиться цього року до 247 мільйонів тонн (4,96 мільйона барелів на день) з 248,2 мільйона тонн у 2022 році. 

Очікується, що наступного року він знизиться до 240 мільйонів тонн, а потім відновиться до 247 мільйонів тонн у 2025 році.

У документі показано, що експортна ціна російської нафти прогнозується на рівні 71,3 долара за барель порівняно з 79,6 долара у 2022 році та 63,4 долара, очікуваними цього року. Це вище цінової стелі в 60 доларів, встановленої країнами Заходу. 

газКитайвійнаГазпром

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