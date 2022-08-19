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"Газпром" зупиняє "Північний потік-1" на три дні
Фото: welt.de
російський газовий монополіст "Газпром" повністю зупинить прокачування газу до Європи "Північним потоком-1" з 31 серпня до 2 вересня.
"31.08.2022 єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 буде зупинено на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт. Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно з фахівцями компанії Siemens", - йдеться у повідомленії компанії в Telegram.
Раніше ціни на газ у Європі трималися на рівні близько $2тис 500. На сьогодні ціна піднялася до $2 тис 700.
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