"Газпром" звільнив керівників, відповідальних за відносини з "Нафтогазом"
За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, вони були головними в "Газпромі" на українському напрямку.
"Пан Медведєв був моїм візаві у Стокгольмському арбітражі і переговорах про транзит. Пан Голубєв був свідком у Стокгольмському арбітражі. Фактично вони були найвищими керівниками "Газпрому", які відповідали за відносини з "Нафтогазом". "Газпром" програв у Стокгольмі. Їх звільнили. Можливо, так воно працює в Росії", - написав Вітренко у Facebook.
Медведєв входив до правління "Газпрому" з 2002 року. Тепер він, як кажуть на сайті "Газпрому", зосередиться на діяльності Міжнародного ділового конгресу і на роботі у футбольному клубі "Зеніт". Голубєв входив до правління "Газпрому" з 2003 року.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings припустило, що "Нафтогазу України" не вдасться стягнути кошти за підсумками Стокгольмського арбітражу з російським монополістом – компанією "Газпром".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО