"Газпром" звільнив керівників, відповідальних за відносини з "Нафтогазом"

Медведєв і Голубєв входили у правління російської компанії з початку минулого десятиліття

Російський "Газпром" 25 лютого повідомив про звільнення заступників голови правління Олександра Медведєва і Валерія Голубєва.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, вони були головними в "Газпромі" на українському напрямку.

"Пан Медведєв був моїм візаві у Стокгольмському арбітражі і переговорах про транзит. Пан Голубєв був свідком у Стокгольмському арбітражі. Фактично вони були найвищими керівниками "Газпрому", які відповідали за відносини з "Нафтогазом". "Газпром" програв у Стокгольмі. Їх звільнили. Можливо, так воно працює в Росії", - написав Вітренко у Facebook.

Медведєв входив до правління "Газпрому" з 2002 року. Тепер він, як кажуть на сайті "Газпрому", зосередиться на діяльності Міжнародного ділового конгресу і на роботі у футбольному клубі "Зеніт". Голубєв входив до правління "Газпрому" з 2003 року.