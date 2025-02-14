Гегсет не виключив, що Україна може отримати ядерну зброю

Рішення щодо розміщення ядерної зброї залежить від однієї людини - Дональда Трампа, зазначив американський міністр.

Не виключено, що Україна може отримати ядерну зброю. Втім, у кінцевому підсумку це рішення повністю залежить від президента США Дональда Трампа.

Про це в інтерв’ю Breitbart News заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

4 лютого український президент Володимир Зеленський заявив, що його країні слід запропонувати членство в НАТО або ядерну зброю як гарантію безпеки від подальшого російського вторгнення. Зокрема, він зазначив, якщо приєднання до НАТО займе "роки або десятиліття, тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю".

Гегсет відповів на це: