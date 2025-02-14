Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Гегсет не виключив, що Україна може отримати ядерну зброю

14 лютого 2025, 08:07
Гегсет не виключив, що Україна може отримати ядерну зброю
Фото: з вільного доступу
Рішення щодо розміщення ядерної зброї залежить від однієї людини - Дональда Трампа, зазначив американський міністр.
Не виключено, що Україна може отримати ядерну зброю. Втім, у кінцевому підсумку це рішення повністю залежить від президента США Дональда Трампа.
 
Про це в інтерв’ю Breitbart News заявив міністр оборони США Піт Гегсет. 
 
4 лютого український президент Володимир Зеленський заявив, що його країні слід запропонувати членство в НАТО або ядерну зброю як гарантію безпеки від подальшого російського вторгнення. Зокрема, він зазначив, якщо приєднання до НАТО займе "роки або десятиліття, тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю". 
 
Гегсет відповів на це:
 
"Я тут не для того, щоб оголошувати щось відкрите або нерозглянуте. Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод. Деякі з нас там, щоб допомогти встановити певні умови, які могли б зробити угоду більш імовірною, і це те, що я намагався зробити тут, у контексті НАТО", - сказав він.

 

СШАядерна зброявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 08:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Технології
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 08:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється