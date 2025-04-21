Гегсет знову злив секретні плани США в особистому чаті

Розслідування щодо витоків даних веде виконувач обов'язків генерального інспектора Міноборони.

Міністр оборони Піт Гегсет передав деталі операції проти хуситів у чаті Signal, де були його дружина, брат і адвокат. Це сталося з його особистого телефону.

Про це повідомляє CNN з посиланням на три джерела.

Чат створили під час процесу затвердження Гегсета. Після призначення він продовжував його використовувати. У ньому було понад десять осіб. Подібні чати також стали предметом розслідування — зокрема, один із них був випадково розкритий через радника з нацбезпеки Майка Волца.

Розслідування щодо витоків даних веде виконувач обов'язків генерального інспектора Міноборони. Чи всі учасники чату мали допуск до секретної інформації — невідомо. Представник Пентагону заявив, що "в жодному чаті Signal не було секретної інформації".