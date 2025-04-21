Гегсет знову злив секретні плани США в особистому чаті
21 квітня 2025, 09:09
wikimedia.org
Розслідування щодо витоків даних веде виконувач обов'язків генерального інспектора Міноборони.
Міністр оборони Піт Гегсет передав деталі операції проти хуситів у чаті Signal, де були його дружина, брат і адвокат. Це сталося з його особистого телефону.
Про це повідомляє CNN з посиланням на три джерела.
Чат створили під час процесу затвердження Гегсета. Після призначення він продовжував його використовувати. У ньому було понад десять осіб. Подібні чати також стали предметом розслідування — зокрема, один із них був випадково розкритий через радника з нацбезпеки Майка Волца.
Розслідування щодо витоків даних веде виконувач обов'язків генерального інспектора Міноборони. Чи всі учасники чату мали допуск до секретної інформації — невідомо. Представник Пентагону заявив, що "в жодному чаті Signal не було секретної інформації".
Новини про другий чат з’явилися на тлі звільнень у Пентагоні: Колдуелла, Сельніка, Керролла і зміни керівника апарату Джо Каспера. Гегсет вважав, що витоки пов’язані з його радниками.
Підозри зросли після критичних публікацій у ЗМІ, зокрема, щодо кампанії проти хуситів. Він навіть розглядав звернення до ФБР, хоча радники відмовляли — інспектор вже розпочав перевірку.
"Хоча Департамент заявив, що проведе перевірку на поліграфі в рамках розслідування, жодна з трьох не пройшла перевірку на детекторі брехні. Команда Гегсета виробила звичку поширювати відверту, легко розвінчану анонімну неправду про своїх колег, коли двері за ними зачинялися", - каже колишній прессекретар Пентагону Джон Улліот.
У розпал кампанії на Близькому Сході, переміщення сил у регіон та загрози з боку Ірану, Пентагон охоплений внутрішніми скандалами.
"На жаль, після жахливого місяця Пентагон більше не зосереджений на війні, а на нескінченній драмі. Останній місяць став повномасштабним крахом у Пентагоні — і це стає справжньою проблемою для адміністрації", - сказав Улліот.
Тим часом Гегсет уникає публічності. Він не з’явився навіть на зустрічі з міністром оборони Франції, відправивши замість себе помічника.