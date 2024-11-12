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ПОЛІТИКА

Гельсінкі планує конфіскацію спортивної арени, що належить російським олігархам

12 листопада 2024, 19:11
Гельсінкі планує конфіскацію спортивної арени, що належить російським олігархам
Фото: korrespondent.net
Helsinki Arena — великий концертний майданчик і хокейна арена, яка була закрита з 2022 року після санкцій.

Місто Гельсінкі ініціює конфіскацію найбільшої спортивної арени столиці Фінляндії у її російських власників Геннадія Тимченка та Романа Ротенберга, які потрапили під санкції. 

Про це пише Reuters.

Helsinki Arena — великий концертний майданчик і хокейна арена, яка була закрита з 2022 року після санкцій, накладених на російських інвесторів після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Минулого року в Гельсінкі заявили, що на бізнесменів Геннадія Тимченка та Романа Ротенберга, які контролюють компанію, що володіє ареною, чекає експропріація, якщо вони добровільно не продадуть майно.

"Міська влада заявила пізно ввечері в понеділок, що просування експропріації необхідне, щоб зупинити занепад будівлі та запобігти шкоді репутації Фінляндії через нездатність обслуговувати великі міжнародні заходи", — пише Reuters.

На цей процес потенційно можуть піти роки, і це потребуватиме дозволу від уряду та компенсації власникам, додає міська влада.

Всі активи Тимченка в Європейському Союзі заморожені, а на Ротенберга поширюються американські санкції, запроваджені проти його батька Бориса, дядька Аркадія та їхніх родин за тісні зв’язки з президентом росії владіміром путіним.

Фінляндіясанкціі проти росії

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