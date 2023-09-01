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ПОЛІТИКА

Гельсінська компанія підозрюється в порушенні антиросійських санкцій – ЗМІ

01 вересня 2023, 19:46
Гельсінська компанія підозрюється в порушенні антиросійських санкцій – ЗМІ
Фото: korrespondent.net
За даними слідства, через компанію в росію експортували різні товари, зокрема електроніку.

Компанію з Гельсінкі підозрюють у порушенні санкцій. За версією слідства, компанія замовляла продукцію з усього світу й експортувала її в росію.

Про це заявила Центральна кримінальна поліція Фінляндії, повідомляє Yle.

Місцеві правоохоронці провели розслідування щодо закупівельних і логістичних операторів у Фінляндії, підозрюваних у причетності до експорту високих технологій до росії.

Слідство було розпочато 2019 року після того, як щодо зареєстрованої в Гельсінкі компанії з'явилися підозри в незаконній діяльності. За даними слідства, через компанію в росію експортували різні товари, зокрема електроніку.

Компанію підозрюють у порушенні санкційного законодавства ЄС. Передбачувані злочини здебільшого стосуються періоду 2016-2020 років. Як підозрюваних у справі проходять менше ніж п'ять осіб.

Згідно з матеріалами слідства, за діяльністю фірми стоїть людина, ім'я якої внесено владою США до санкційного списку за підозрою в постачанні технологій російським збройним силам або пов'язаним з ними структурам.

"Ця людина, однак, не відіграє жодної офіційної ролі і не володіє акціями компанії з Гельсінкі" - йдеться у матеріалі.

Матеріали слідства передано до прокуратури, проте рішення щодо звинувачень поки що не ухвалено.

Нагадаємо, данська компанія Rockwool продала рф корабельну ізоляцію, яку використовували в трьох найсучасніших і передових підводних човнах російського флоту.

Даніясанкціі проти росіївійна

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