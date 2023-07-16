Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Генасамблея і Радбез ООН обговорять ситуацію в Україні

16 липня 2023, 09:16
Генасамблея і Радбез ООН обговорять ситуацію в Україні
В обох заходах візьмуть участь низка високопосадовців з різних країн, а також українська делегація.

Рада Безпеки та Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проведуть засідання щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє ООН.

У понеділок, 17 липня, Радбез ООН проведе засідання міністерського рівня щодо "Підтримання миру та безпеки України". Також, у вівторок, 18 липня, відбудуться відкриті дебати Генасамблеї з теми "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

В обох заходах візьмуть участь низка високопосадовців з різних країн, а також українська делегація.

Зокрема, очікується участь міністрів закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, Франції - Катрін Колонни, Німеччини - Анналени Бербок.

Засідання Радбезу розпочнеться 17 липня о 22:00 за Києвом, дебати в Генасамблеї - 18 липня о 17:00.

ООНРада Безпеки ООНвійна в Україні

Останні матеріали

Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Політика
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 09:42
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється