​Гендиректор МАГАТЕ Гроссі зустрівся з путіним у Сочі

Він застеріг окупантів щодо перезапуску Запорізької АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі обговорив з президентом рф путіним безпеку на окупованій ЗАЕС.

Про це гендиректор МАГАТЕ повідомив у соцмережі Х (twitter).

"Важливий обмін інформацією з президентом рф путіним у Сочі щодо ядерної безпеки ЗАЕС та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження", - написав він.

Раніше "Радіо Свобода" повідомило, що Гроссі прибув до Сочі для переговорів щодо окупованої Запорізької атомної електростанції. Під час цієї поїздки він застеріг росіян щодо перезапуску ЗАЕС.

"Я звертав увагу моїх російських колег на те, що будь-які подібні дії вимагатимуть низки міркувань. По-перше, це зона активних бойових дій, про це не можна забувати. По-друге, цей станція зупинена тривалий час", – сказав Гроссі.

Він не виключив, що станція буде запущена в якийсь момент у майбутньому, але сказав, що для цього необхідно буде провести "низку оцінок безпеки".