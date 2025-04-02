Гендиректор МАГАТЕ планує балотуватися на посаду генсека ООН

Гроссі також згадав про "параліч" Ради безпеки ООН.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії(МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду генерального секретаря ООН.

Про це він сказав під час виступу в Аргентинській раді з міжнародних відносин(CARI).

Про це повідомляє La Nacion.

"Процес вибору наступника Гутерріша (чинного генсека ООН — ред.) ще не розпочався. Це процес, який розпочнеться наприкінці цього року, коли в рамках Генеральної Асамблеї ООН буде зроблено відповідний заклик до кандидатів", — зазначив Гроссі.

Він наголосив, що розглядає можливість балотування на посаду генсекретаря ООН "дуже серйозно".

"Це те, що я можу сказати на цей момент", — зауважив чинний гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі також згадав про "параліч" Ради безпеки ООН.

"Це не може рухатися вперед. Я вважаю, що міжнародний орган, який ухвалює рішення, повинен працювати з тією реальністю, яку він має, а не з тією, яку він повинен мати. Якби у нас була Рада безпеки, яка працювала б добре, очевидно, у нас не було б тих конфліктів, які ми маємо", — вважає він.

Посада генерального секретаря ООН стане вакантною у 2026 році, коли закінчиться мандат португальця Антоніу Гутерріша.