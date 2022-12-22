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ПОЛІТИКА

Гендиректор МАГАТЕ прибув до Москви для переговорів щодо ЗАЕС

22 грудня 2022, 14:57
Гендиректор МАГАТЕ прибув до Москви для переговорів щодо ЗАЕС
Фото: dpa
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже перебуває у Москві для проведення переговорів щодо створення захисної зони навколо тимчасово окупованої російськими військовими української Запорізької атомної електростанції

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже перебуває у Москві для проведення переговорів щодо створення захисної зони навколо тимчасово окупованої російськими військовими української Запорізької атомної електростанції.

Про це він повідомив у Twitter.

"Черговий раунд необхідних дискусій щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС", - написав він.

На думку Гроссі, ключовим моментом є те, що безпекова зона необхідна для запобігання ядерній аварії.

"Я продовжую прикладати свої зусилля для досягнення цієї мети із почуттям крайньої нагальної необхідності", - додав Гроссі.

Раніше повідомлялось, що росія відмовилася виводити з території ЗАЕС свої війська і військову техніку, та продовжила обстріли найближчих міст, що не дає змоги створити там зону ядерної безпеки.


війнаМоскваМАГАТЕУкраїнаЗАЕСГроссірф тероризм

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