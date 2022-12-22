Гендиректор МАГАТЕ прибув до Москви для переговорів щодо ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже перебуває у Москві для проведення переговорів щодо створення захисної зони навколо тимчасово окупованої російськими військовими української Запорізької атомної електростанції.
Про це він повідомив у Twitter.
"Черговий раунд необхідних дискусій щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС", - написав він.
На думку Гроссі, ключовим моментом є те, що безпекова зона необхідна для запобігання ядерній аварії.
"Я продовжую прикладати свої зусилля для досягнення цієї мети із почуттям крайньої нагальної необхідності", - додав Гроссі.
Раніше повідомлялось, що росія відмовилася виводити з території ЗАЕС свої війська і військову техніку, та продовжила обстріли найближчих міст, що не дає змоги створити там зону ядерної безпеки.