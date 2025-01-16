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Гендиректор TikTok планує відвідати інавгурацію Трампа

16 січня 2025, 21:55
Гендиректор TikTok планує відвідати інавгурацію Трампа
Фото: з вільного доступу
Як повідомили джерела Axios, інавгураційний комітет новобраного президента сам надіслав запрошення гендиректору TikTok
Генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу планує відвідати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. Той же хоче "зберегти" соцмережу від блокування у країні.
 
Про це повідомляє Axios
 
Як зазначає видання, новина про запрошення Шоу Цзі Чу з’явилася тоді, коли до заборони TikTok у США залишилося три дні. Соцмережу заблокують 19 січня - за день до інавгурації Трампа.
 
Як повідомили джерела Axios, інавгураційний комітет новобраного президента сам надіслав запрошення гендиректору TikTok. Він має сидіти поруч з Ілоном Маском, Марком Цукербергом і Джеффом Безосом.
 
Раніше радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявляв, що майбутній американський лідер намагатиметься "зберегти" TikTok у США.
 
Однак поки що незрозуміло, що саме планує робити Трамп, щоб "вберегти" соцмережу від заборони, якщо його материнська китайська компанія ByteDance таки не продасть його американській.
 
"Ми збираємося знайти спосіб зберегти його, але захистити дані людей", - зазначив Волтц.
 
Він додав, що команда Трампа може підготувати "виконавчі накази", які передбачають, що TikTok продовжить працювати в країні, проте з певними умовами, серед них - захист даних американців.
 
Водночас професор права Університету Міннесоти та ексрадник з національної безпеки Міністерства юстиції Алан Розенштейн зазначив, що виконавчі накази "не є магічними документами", які б зупинили заборону на набрання чинності закону.
 
"TikTok все одно буде заборонений. І для Apple і Google все ще буде незаконно вести з ними бізнес", - наголосив він.

 

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