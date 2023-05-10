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Генерал Бундесверу про український контрнаступ

10 травня 2023, 21:39
Генерал Бундесверу про український контрнаступ
Фото: Радіо свобода
Умов для наступу ЗСУ ще немає, але його готують.

Генеральний інспектор Збройних сил ФРН Карстен Бреєр заявив, що умови для всебічного наступу України ще не склалися, але він готується.

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству dpa після візиту до Києва та зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, передає Handelsblatt.

За його словами, Україна "просувається вперед" у підготовці майбутнього наступу.

"Мені пояснили, як ведеться фронтовий бій. Земля ще брудна та сира. У деяких полях ще є великі озера. Умови для всебічного наступу останніми тижнями ще не створені", — сказав Бреєр.

Він зазначив, що під час візиту до України йому стало зрозуміло, що плани наступу перебувають у стадії реалізації.

"Я не відчував жодної втоми від війни, але майже нестримну волю не тільки закінчити цю війну, а й перемогти в ній", — заявив генінспектор Бундесверу.

ЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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