Генерал Бундесверу про український контрнаступ
Генеральний інспектор Збройних сил ФРН Карстен Бреєр заявив, що умови для всебічного наступу України ще не склалися, але він готується.
Про це він повідомив в інтерв'ю агентству dpa після візиту до Києва та зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, передає Handelsblatt.
За його словами, Україна "просувається вперед" у підготовці майбутнього наступу.
"Мені пояснили, як ведеться фронтовий бій. Земля ще брудна та сира. У деяких полях ще є великі озера. Умови для всебічного наступу останніми тижнями ще не створені", — сказав Бреєр.
Він зазначив, що під час візиту до України йому стало зрозуміло, що плани наступу перебувають у стадії реалізації.
"Я не відчував жодної втоми від війни, але майже нестримну волю не тільки закінчити цю війну, а й перемогти в ній", — заявив генінспектор Бундесверу.