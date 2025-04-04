Генерал Каволі зробив тривожний прогноз щодо переваги рф в артснарядах

росія значно переважає США у випуску нових танків і може компенсувати практично повністю свої втрати на українському фронті.

росія продовжує втрачати техніку, зброю й боєприпаси на полі бою в Україні, проте її оборонна промисловість наразі здатна компенсувати ці втрати, заявив у четвер у Конгресі генерал армії США, верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Про це повідомляє Business Insider.

Каволі виступив перед Сенатським комітетом із питань збройних сил, окресливши масштабні темпи виробництва в рф. За його словами, Вашингтон очікує, що росія щомісяця вироблятиме близько 250 000 артилерійських снарядів.

"Це ставить росію на шлях створення запасів, утричі більших, ніж Сполучені Штати та Європа разом узяті", - зазначив Каволі в письмовій заяві.