Генерал Каволі зробив тривожний прогноз щодо переваги рф в артснарядах
04 квітня 2025, 15:55
росія значно переважає США у випуску нових танків і може компенсувати практично повністю свої втрати на українському фронті.
росія продовжує втрачати техніку, зброю й боєприпаси на полі бою в Україні, проте її оборонна промисловість наразі здатна компенсувати ці втрати, заявив у четвер у Конгресі генерал армії США, верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.
Про це повідомляє Business Insider.
Каволі виступив перед Сенатським комітетом із питань збройних сил, окресливши масштабні темпи виробництва в рф. За його словами, Вашингтон очікує, що росія щомісяця вироблятиме близько 250 000 артилерійських снарядів.
"Це ставить росію на шлях створення запасів, утричі більших, ніж Сполучені Штати та Європа разом узяті", - зазначив Каволі в письмовій заяві.
Генерал наголосив, що США та їхні союзники мають зміцнювати оборонні зв’язки, аби стримати дедалі агресивнішу поведінку росії. Він висловив стурбованість здатністю москви швидко поповнювати ресурси й підвищувати бойову спроможність, незважаючи на втрати у війні проти України:
"Попри значні втрати на полі бою в Україні, російська армія відновлюється та зростає швидше, ніж передбачала більшість аналітиків".
Каволі повідомив, що росія активно відновлює свої запаси як у військах, так і в техніці: йдеться про боєприпаси, бронетехніку та особовий склад.
Для порівняння: нині США виробляють приблизно 40 000 155-мм артилерійських снарядів на місяць і планують вийти на рівень 90 000 до 2026 року. Водночас Європейський Союз обіцяє наростити виробництво до 2 мільйонів патронів на рік, тобто до 167 000 на місяць, однак таких показників очікують лише наприкінці 2025 року.
Більшість цих боєприпасів прямує до України, хоча країни НАТО також хвилюються за власні склади. Якщо Київ отримає обіцяні 2 мільйони снарядів, це дозволить ЗСУ використовувати до 5,5 тисячі щодня. Для порівняння, ще у 2023 році Каволі заявляв, що росія випускала в середньому 20 000 снарядів на день.
У своїй свіжій доповіді в Конгресі генерал також повідомив, що росія випереджає США і в танковому виробництві. Очікується, що москва щорічно виготовлятиме близько 1500 танків, тоді як Сполучені Штати - лише 135.
У зв’язку з цим Каволі закликав Конгрес уважно поставитися до такого кроку, адже він може поставити під загрозу здатність США контролювати свої ядерні сили на європейському театрі:
"Це поставило б нас у положення, коли в ситуації, передбаченій статтею 5, ми могли б мати, вперше після Першої світової війни, велику кількість американських військ під неамериканським командуванням".