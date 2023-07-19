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Генерал Міллі про проблеми українського контрнаступу – CNN

19 липня 2023, 09:11
Генерал Міллі про проблеми українського контрнаступу – CNN
Джерело: slovoidilo.ua
Міллі визнав, що головною проблемою ЗСУ зараз є мінні поля, а не російська авіація чи артилерія.

Американський колега Залужного, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що український контрнаступ наразі просувається повільніше, ніж прогнозували раніше, але це далеко не провал.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп для контрнаступу України, включаючи понад 63 тис. військовослужбовців.

"Ми передбачали певні рівні прогресу, і це сповільнилося. Тому що це різниця між війною на папері та реальною війною. Це реальні люди в реальних машинах, які справді розмінують справжні мінні поля, і вони справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися, і це правильно, щоб вижити й пройти через ці мінні поля", – сказав Міллі.

Американський генерал наголосив, що український контрнаступ "ще далекий від провалу".

"На мій погляд, я вважаю, що ще занадто рано робити такі висновки. Я думаю, що попереду ще багато боротьби", – зазначив він.

Міллі також додав, що Україна має "значну кількість бойової потужності, яка ще не задіяна" для контрнаступу.

"Я не буду говорити, що буде в майбутньому, тому що це буде рішення України щодо того, куди і коли вони направлять свій резерв тощо. Зараз вони зберігають свою бойову міць, і вони повільно, цілеспрямовано і неухильно пробиваються крізь усі ці мінні поля. Це буде довго, важко і криваво", – підсумував генерал.

проблемивійна в Україніросія окупантиконтранаступ

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