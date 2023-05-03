Генерал Міллі розповів, коли росія захоче переговорів з Україною

Генерал вважає, що Україна переможе, однак війна не закінчиться скоро.

Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі вважає, що росія рано чи пізно захоче провести переговори з Україною. Однак це станеться лише за умови, що керівництво рф остаточно усвідомить свою поразку.

Про це Міллі розповів в інтерв’юForeing Affairs.

Американський генерал сказав, що сумнівається у швидкому завершенні війни в Україні, але він впевнений, що вона завершиться перемогою України.

“Відверто кажучи, я не думаю, що така ймовірність є великою цього року, але, очевидно, що росіяни зазнали величезних втрат. Їхня економіка серйозно постраждала. І я думаю, що раціонально мислячі люди, що беруть участь у процесі прийняття рішень в рф, дійдуть висновку – можливо, протягом кількох місяців, року чи двох – але вони дійдуть висновку, що витрати перевищують вигоду”, – сказав Міллі.

На його думку, після того, як російська владаю зрозуміє неминучість поразки, кремль погодиться на переговори. Генерал не захотів оцінювати терміни початку переговорів між Україною та рф.

“Не знаю, коли путін буде готовий це зробити, але у якийсь момент, якщо він раціональний, він повинен до цього дійти. Їм доведеться зрозуміти, що вони не переможуть”, – додав Міллі.