Генерал Міллі розповів, що забезпечить успіх контрнаступу ЗСУ – CNN

Уміння використовувати сучасні танки буде фундаментальними для успіху України.

Танки забезпечують вогневу міць і силу, щоб відіграти важливу роль у контрнаступі ЗСУ, та матимуть вирішальну роль для України.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє CNN.

"Танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу. Модернізовані сучасні танки, навчання, яким це супроводжується, уміння їх використовувати будуть фундаментальними для успіху України", – переконаний Міллі.

Він також пояснив, що коли розпочнеться український контрнаступ, танки діятимуть узгоджено з артилерією, піхотою тощо. Для атак на укріплені російські позиції українські військові застосовуватимуть маневри, які вивчили на тренуваннях у Німеччині.

"Якщо ви поглянете назад на Другу світову війну, то деякі з найбільших бронетанкових битв, які коли-небудь велися в історії, відбувалися в основному в деяких частинах України", – зауважив американський генерал.

Міллі також висловився щодо передавання Україні винищувачів F-16 та інших систем подібного типу. Він сказав, що це швидше довгостроковий план оснащення держави сучасними ВПС, здатними краще протистояти повітряним силам росії, що мають суттєву перевагу.

"Усі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, і всі це знають. Щоб побудувати такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей", – сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.