Генерал США підтвердив контрнаступ ЗСУ в Бєлгородській області – Politico

Крістофер Каволі заявив, що українські сили розширюють свою присутність на російській території.

Збройні сили України, як і раніше, контролюють значну частину Курської області в рф, а також увійшли в сусідню Бєлгородську область, розширюючи свою присутність на російській території.

Про це сказав головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі під час слухань у Конгресі, передає Politico.

"Зараз досить значні сили утримують чималу - хоча й зменшену, але все ж таки суттєву - частину території в Курській області росії. І вони утримують дуже вигідні з оборонного погляду позиції південніше, у Бєлгородській області. Українці кілька тижнів тому почали невеликий контрнаступ на території росії (у Бєлгородській області). Тож у цьому районі все ще триває протистояння зі змінним успіхом", - заявив генерал.

Як стверджують у Politico, Каволі - перший військовий чиновник, який підтвердив, що українські війська увійшли в Бєлгородську область.

Оцінюючи ситуацію на полі бою загалом, генерал заявив, що українська армія наразі займає міцні оборонні позиції і щотижня покращує свої можливості з набору і навчання нових солдатів для їхнього зміцнення.